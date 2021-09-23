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“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar

#Ece Üner İle Susma#KANALD#Ece Üner

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar yaşandı.

 

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Ece Üner İle Susma’ya katılan 55 yaşındaki Fatma Akın, 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme planları kurduğu Eray tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek programa başvurmuştu. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan Eray’ın başka mağdurları da ortaya çıkmıştı.

 STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

 Program ekibi, Eray yüzünden ailesiyle arasının açıldığını söyleyen Fatma Akın’a büyük bir sürpriz yaptı. Akın, 4 yıldır görüşmediği ablası Emine’yi stüdyoda karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu.

 ECE ÜNER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

 İki kardeşin duygusal kavuşması herkesi hüzünlendirdi. Deneyimli haberci Ece Üner de bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...

 

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#Ece Üner İle Susma#KANALD#Ece Üner