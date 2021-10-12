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“Ece Üner İle Susma” da defalarca dolandırılan mağdur konuştu

#Ece Üner İle Susma#KANALD#Program

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli isim Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programına 50 yaşındaki Seyfettin Doğan konuk oldu. Defalarca dolandırılan mağdur Seyfettin Doğan, yaşadıklarıyla izleyenleri şaşırttı.

 

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BİTMEK BİLMEYEN DOLANDIRILMA HİKAYELERİ İLE “PROFESYONEL BİR MAĞDUR!”

 Seyfettin Doğan, internette tanıştığı ve kendisinden 20 yaş küçük olan sevgilisi tarafından nasıl dolandırıldığını anlatırken, talihsiz adamın daha önce de defalarca dolandırıldığı ortaya çıktı. 60’tan fazla kadın tarafından tuzağa düşürülen Doğan, toplamda bir milyon lira kaptırdığını iddia etti.

 DOLANDIRICILARIN ARANAN İSMİ OLDU!

 Mağduriyet serüveni; eşinin, kendisini, bakıcılık yaptığı 76 yaşındaki adam ile aldatmasıyla başlayan Doğan, o günden beri hep güvenli bir liman aradı ancak güvendiği dağlara kar yağdı. “Mağdurum diyorlardı ben de para gönderiyordum” diyen Seyfettin Doğan, yıllarca para kaptırarak kendini mağdur etti. Son olarak Canan diye bildiği ama asıl ismi Tuğba olan, 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını söyleyen 50 yaşındaki Doğan; “Duygularımla oynadı, paralarımı geri istiyorum” dedi.

 KAPTIRDIĞI PARALARI GERİ ALABİLECEK Mİ?

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 Seyfettin Doğan kendisini dolandırdığını iddia ettiği Canan hanım için “Benim gibi bir sürü erkeği dolandırmış, tek mağduru ben değilmişim” dedi.

 Canan’a 18 bin TL, 750 dolar ve 500 euro verdiğini söyleyen talihsiz adam paralarına geri kavuşabilecek mi?

 Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Hüseyin İnan İzmirlioğlu ‘nun danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’te canlı yayınla Kanal D’de...

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#Ece Üner İle Susma#KANALD#Program