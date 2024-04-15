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Ece Sükan 'Taş Kağıt Makas' dizisine konuk oluyor

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Taş Kağıt Makas#Ece Sükan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 11:25

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümüne ünlü isim Ece Sükan konuk oluyor.

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Merakla beklenen dizinin 17 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Sükan, tüm dinamikleri değiştirebilecek güçte başarılı bir haber spikeri “Neslihan Öncü” karakterine hayat verecek.

UMUT, BU KEZ KENDİ İÇİN SAVAŞ VERİYOR

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yeni bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan fragman aksiyonun bir an olsun düşmediği bir bölümün sinyalini verirken; Alev ve Harun’un Umut’a destek olmaları dikkat çekti.  Olay mahallinde yakalanınca suçlu durumuna düşen Umut’un bu durumdan sıyrılıp sıyrılamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

Ece Sükan Taş Kağıt Makas dizisine konuk oluyor

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

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#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Taş Kağıt Makas#Ece Sükan

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