'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyeceğine...

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Eski eşi ve oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar'ın nafaka ücretini bile ödemediğini iddia eden Ece Erken, böyle isyan etti:



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"Bazıları adam diye geziyor ya şuan susuyorum. Konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Babalık ne olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlum (Hala Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icraya veren, hiç bir şeyine müdahil olmayan, biyolojik babası aylar sonra arıyor. 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim. 8 yaşındaki çocuğunu arayıp 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' derse bana gelirler "