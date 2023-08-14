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'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyeceğine...

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#Ece Erken#Serkan Uçar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Ferrari aldım gel seni gezdireyim diyeceğine...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 19:16

Sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'a sosyal medya hesabından ağır sözlerle yüklendi.

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Eski eşi ve oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar'ın nafaka ücretini bile ödemediğini iddia eden Ece Erken, böyle isyan etti:

Ferrari aldım gel seni gezdireyim diyeceğine...


BABALIĞI ŞAFAK'TAN ÖĞRENDİ!
"Bazıları adam diye geziyor ya şuan susuyorum. Konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Babalık ne olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlum (Hala Şafak diye sayıklar) 6 bin lira nafakayı icraya veren, hiç bir şeyine müdahil olmayan, biyolojik babası aylar sonra arıyor. 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim. 8 yaşındaki çocuğunu arayıp 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' derse bana gelirler "

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Ferrari aldım gel seni gezdireyim diyeceğine...

Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

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#Ece Erken#Serkan Uçar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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