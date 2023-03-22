Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile önce tatil yaptı, sonra davalık oldu

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ECE Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Mahkeme, protokol gereği küçük çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti.



İkili, geçen günlerde birlikte Katar’a tatile gitti. Aralarındaki buzların eridiği haberleriyle gündeme gelen Erken, “Eymen’in bugüne kadarki masraflarını hep ben karşıladım” dedi. İkili ise yeniden mahkemelik oldu.