Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile önce tatil yaptı, sonra davalık oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ece Erken#Serkan Uçar#Dava
Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile önce tatil yaptı, sonra davalık oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 08:15

Ece Erken, 8 yıl önce boşandığı Serkan Uçar ve oğlu Eymen’le geçen haftalarda Katar’da tatil yapmış, ikili aralarındaki buzların eridiği haberleriyle gündeme gelmişti. Fakat Erken, eski eşiyle mahkemelik oldu. Sunucu, Uçar’ın çocuğunun eğitim giderlerini karşılamadığını iddia etti.

Haberin Devamı

ECE Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Mahkeme, protokol gereği küçük çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti.

İkili, geçen günlerde birlikte Katar’a tatile gitti. Aralarındaki buzların eridiği haberleriyle gündeme gelen Erken, “Eymen’in bugüne kadarki masraflarını hep ben karşıladım” dedi. İkili ise yeniden mahkemelik oldu.

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile önce tatil yaptı, sonra davalık oldu



Eski eşinin çocuğunun eğitim giderlerini karşılamadığını öne süren ECE Erken, İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Erken’in avukatı Gökçe Gündoğan, dilekçesinde detayları şöyle anlattı:

SAĞLIK SİGORTA BEDELLERİNİ DE ÖDEMEDİ

Serkan Uçar’ın ödemesi gereken çocuğun sağlık sigorta bedelleri de müvekkile katiyen ödenmemiştir. 6 bin lira nafaka hiçbir ay düzenli ödenmemiştir. Eymen’in tüm eğitim giderleri 2017 yılından 2021’e kadar müvekkil tarafından karşılanmıştır. Çocuğun eğitim masraflarının tümünün belirlenmesini istiyoruz. Ücretin Serkan Uçar tarafından faiziyle tahsilini talep ediyoruz.”

Gözden KaçmasınEce Erkenden eski eşi Serkan Uçar’a hacizEce Erken'den eski eşi Serkan Uçar’a hacizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Serkan Uçar#Dava

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir