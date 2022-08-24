Ece Erken bakıcı ücretlerine isyan etti: Veremem o kadar para

Annesinin ameliyat olduğu için şu anda çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bir yardımcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.1000 DOLARDAN BAŞLIYOR
Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Ece Erken şu ifadeleri kullandı, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor.Bakıcı, dadı
ücretleri 1000 dolardan başlıyor, veremem valla... Ben eve yardımcı
arıyorum, dadılık işimiz yok, dadı benim...