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Ece Erken bakıcı ücretlerine isyan etti: Veremem o kadar para

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#Ece Erken#Dadı#Yardımcı
Ece Erken bakıcı ücretlerine isyan etti: Veremem o kadar para
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:15

Ece Erken sosyal medya sayfasından yükselen bakıcı, dadı, yardımcı ücretlerine isyan etti. 10 bin TL'ye kadar ücreti gözden çıkaran Ece Erken, bu paraya çalışacak kimseyi bulamadığını söyledi.

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Annesinin ameliyat olduğu için şu anda çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bir yardımcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.

Ece Erken bakıcı ücretlerine isyan etti: Veremem o kadar para


1000 DOLARDAN BAŞLIYOR
Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Ece Erken şu ifadeleri kullandı, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor.Bakıcı, dadı ücretleri 1000 dolardan başlıyor, veremem valla... Ben eve yardımcı arıyorum, dadılık işimiz yok, dadı benim...

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#Ece Erken#Dadı#Yardımcı

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