Dünya Avucunuzda Kemal ve Sezgin kimdir? Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir hakkında bilgiler

Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz’ın ve National Geographic Traveler Dergisi editörlerinin Burcu Esmersoy’a eşlik ettiği programda farklı ülkeler ziyaret ediliyor. Dünya Avucunuzda Kemal ve Sezgin merak edilen isimler arasında bulunuyorlar.

DÜNYA AVUCUNUZDA SEZGİN KİMDİR?

Instagram fenomeni olan Sezgin Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşıyor. Şu anda 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

DÜNYA AVUCUNUZDA KEMAL GÖZEGİR KİMDİR?

Londra Üniversitesi Royal Holloway Koleji mezunu olan Gözegir editördür.