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Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Dünya Avucunuzda Kemal ve Sezgin kimdir? Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir hakkında bilgiler

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Dünya Avucunuzda Kemal ve Sezgin kimdir? Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir hakkında bilgiler
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Dünya Avucunuzda programı sunucuları merak edilen isimler arasında bulunuyorlar. Belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkan ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri izleyiciyle paylaşan programda Burcu Esmersoy’a Sezgin Yılmaz ve Kemal Gözegir eşlik ediyor.

Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz’ın ve National Geographic Traveler Dergisi editörlerinin Burcu Esmersoy’a eşlik ettiği programda farklı ülkeler ziyaret ediliyor. Dünya Avucunuzda Kemal ve Sezgin merak edilen isimler arasında bulunuyorlar.

DÜNYA AVUCUNUZDA SEZGİN KİMDİR?

Instagram fenomeni olan Sezgin Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşıyor. Şu anda 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

DÜNYA AVUCUNUZDA KEMAL GÖZEGİR KİMDİR?

Londra Üniversitesi Royal Holloway Koleji mezunu olan Gözegir editördür.

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