Dr. Ayça Kaya kimdir?

İstanbul doğumlu olan Dr. Ayça Kaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun olmuştur. 1998-2002 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapmıştır.



Dr. Ayça Kaya, Haydarpaşa Numune Hastanesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "iç hastalıkları, metabolizma ve obezite" konuları üzerine dersler vermiştir.



2003-2006 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesinde Sağlıklı Beslenme ve Zayıflama Merkezinin kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yaparak check-up merkezinin yeniden yapılandırılmasında görev almıştır.



Dr. Ayça Kaya, Türk İç Hastalıkları Derneği, Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu, Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesidir.