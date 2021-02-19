Doya Doya Moda'da kimler elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincileri belli oldu

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da bir hafta daha tamamlandı. Haftanın finalinde Ümraniye'de alışverişe çıkan yarışmacılar, "Kardeşimin Düğününe Gidiyorum" konseptinde en güzel kombini oluşturarak hem birincilik hem de yarışmadan elenmeme mücadelesi verdi.

Doya Doya Moda finalinde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendiriliyor, bu nedenle dengeler her an değişebiliyor.

HAFTANIN FİNALİNDE KİMLER BİRİNCİ OLDU?

Kadınların birincisi 89 puanla Rabia , erkelerde ise Adnan oldu. Adnan üçüncü kez saati almaya hak kazandı.

KİMLER ELENDİ?

Eleme potasına kalanlar ise Elif ve Tuğçe oldu. Seray Sever, iki yarışmacı arasında 1 puan fark olduğunu söyledi.