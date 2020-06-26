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Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda'da sürpriz ayrılık

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Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda'da sürpriz ayrılık
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Doya Doya Moda'da bir final günü daha geldi çattı. Önümüzdeki hafta büyük finaliyle ilk sezonu tamamlayacak olan Doya Doya Moda’nın 155. Bölüm fragmanında sürpriz ayrılık sinyali verildi. ‘Doya Doya Moda'da kim elendi?’ Sorusunun yanıtını merak eden program takipçileri, 26 Haziran tarihli bölümün yayınlanmasını bekliyor.

Doya Doya Moda'da final zamanına çok az bir zaman kala yarışmacılar şıklıklarını sergileyip jüriden yüksek puan almaya çalışacaklar. Doya Doya Moda'da tüm hafta boyunca şıklıklarını jüriye sergileyerek puan toplayan yarışmacılar, haftanın son gününde 10 puan üzerinden değerlendirilecek, bu nedenle elenecek isim sürpriz olabiliyor.


DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın 30. haftasında yarışmacılar elenmemek adına en yüksek puanları toplamaya çalıştı. Haftanın final gününde bir isim birinci olurken, bir isimde yarışmaya veda etti. Doya Doya Moda'da geçen hafta elenen isim Büşra oldu.

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