Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda'da sürpriz ayrılık

Doya Doya Moda'da final zamanına çok az bir zaman kala yarışmacılar şıklıklarını sergileyip jüriden yüksek puan almaya çalışacaklar. Doya Doya Moda'da tüm hafta boyunca şıklıklarını jüriye sergileyerek puan toplayan yarışmacılar, haftanın son gününde 10 puan üzerinden değerlendirilecek, bu nedenle elenecek isim sürpriz olabiliyor.



Doya Doya Moda'nın 30. haftasında yarışmacılar elenmemek adına en yüksek puanları toplamaya çalıştı. Haftanın final gününde bir isim birinci olurken, bir isimde yarışmaya veda etti. Doya Doya Moda'da geçen hafta elenen isim Büşra oldu.