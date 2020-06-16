Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
TV8'de yayınlanan ve haftanın altı günü izleyiciyle buluşan moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın ikinci günü oylaması yapıldı. Doya Doya Moda'nın son bölümünde yarışmacılar, Serbest Şıklık konseptinde yarıştı. Peki, Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
Büyük final için geri sayımını sürdüren Doya Doya Moda'nın son bölümünde yine büyük rekabete sahne oldu. Haftanın en yüksek puanına ulaşarak kolyenin sahibi olmak için mücadele eden yarışmacılar birbirlerini geçmek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın ikinci gününde kombini en çok beğenilen isimlerden biri Hanzade oldu. Hanzade, Serbest Şıklık konseptinde Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'den oluşan jüriden tam not aldı ve herkesi kendine hayran bıraktı. Peki, Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu
Hanzade 19
Emel 15
Gizem 5
Betül 12
Su 5
Sündüz 8
Büşra 5
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