Büyük final için geri sayımını sürdüren Doya Doya Moda'nın son bölümünde yine büyük rekabete sahne oldu. Haftanın en yüksek puanına ulaşarak kolyenin sahibi olmak için mücadele eden yarışmacılar birbirlerini geçmek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın ikinci gününde kombini en çok beğenilen isimlerden biri Hanzade oldu. Hanzade, Serbest Şıklık konseptinde Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'den oluşan jüriden tam not aldı ve herkesi kendine hayran bıraktı. Peki, Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu



16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu



Hanzade 19

Emel 15

Gizem 5

Betül 12

Su 5

Sündüz 8

Büşra 5