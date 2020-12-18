Doya Doya Moda'da eleme heyecanı... Doya Doya Moda'da kim elendi?

İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Doya Doya Moda’dan elenecek isim geri sayım devam ediyor. Günün konseptine uygun kombinleri ile jüri karşısına çıkacak yarışmacılardan bir tanesi haftanın birincisi seçilirken; bir yarışmacı bu hafta Doya Doya Moda'dan elenecek.

HAFTANIN KONSEPTİ



TV8'de yayımlanan ve moda severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği reyting rekortmeni Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri üyeliğini yaptığı fenomen yarışmada haftanın beşinci gününde yarışmacılar kıyasıya rekabet içine girdi. Pendik'te 2 saatlik alışverişe çıkan yarışmacıların bütçeleri 600 TL iken, konsept ise Kemal Doğulu'nun Konseptleri oldu.