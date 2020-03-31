Doya Doya Moda yarışmacısı Mira Muhtarzade kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasına sonradan dahil olan Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgiler veren Mira Muhtarzade, "Kendimi bildim bileli modayla ilgileniyorum. Mesleğim gereği modayı yakından takip ediyorum. Tarzıma güveniyorum ve burada şampiyon olmaya geldim. İnşallah şampiyon ben olacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.