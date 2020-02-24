Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı?

Emel Başkan, Doya Doya Moda’nın en iddialı isimlerinden biri. 30 yaşında ve Konyalı. Evli olan Emel Başkan 85 kilo ve 46 beden. Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımıyor. Defalarda eleme adayı olmasına rağmen yarışmada kalmayı başaran hırslı yarışmacı, Sibel Can tiplemesiyle jürilerin beğenisini kazanmıştı. Emel Başkan, yarışmaya katılmadan önce Özge Yağız ve Gökberk Demirci’in başrollerinde yer aldığı günlük dizi Yemin’de konuk oyuncu olarak yer almış.