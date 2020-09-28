Doya Doya Moda ne zaman saat kaçta başlıyor?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda 2. Sezonuyla ekran macerasını sürdürüyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Doya Doya Moda yeni saatinde izleyicileriyle buluşuyor. Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 14.00'de başlıyor.

Doya Doya Moda 2. sezonun 56. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.