Doya Doya Moda Havva neden diskalifiye oldu?

Kemal Doğulu'nun Havva'nın diskalifiye edilmesiyle ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Yapımdan gelen bilgilere göre bugün alışveriş sırasında tatsız bir olay yaşanmış. Bizim Doya Doya Moda evinde alışık olmadığımız türden bir tartışma. Hanzade ve sen arasında. Hiçbir şekilde, hiçbir şartta kabul etmeyeceğimiz şeyler. Biz bunu yayınlayamayacağız ve kesinlikle yayınlanmayacak görüntüler var. Dolayısıyla buradan nasıl anlatayım, nasıl cümlelere dökeyim bilmiyorum. Burada çok net ve keskin kurallar var. Kayıt içinde ve dışında bu kurallara uymak zorundasınız. Sen bunların en önemlilerinden birisini ihlal ettin. Sen şu dakika itibariyle yarışmamızdan diskalifiye edildin."