Doya Doya Moda yeni bölümü neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta yayınlanacak?

Doya Doya Moda programının her zamanki yayın saatinde ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda, en son 3 Nisan Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkmıştı. Finalde yarışmacılardan biri elenerek yarışmadaki macerasını tamamlamıştı. Peki, Doya Doya Moda'nın yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Doya Doya Moda programının yayın saatinde değişikliğe gidildi. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği “Doya Doya Moda “6 Nisan Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 15.30’da TV8 ekranlarında olacak. “Doya Doya Moda” nın jüri üyeleri; Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez’in belirlediği konsept doğrultusunda giyinecek olan yarışmacılar kıyafetlerini profesyonel saç ve makyaj ile tamamlayarak podyuma çıkacak ve en yüksek puanı alabilmek için yarışacaklar.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde eleme potasına kalan üç isim ise Emel, Sena ve Nadire oldu. Yarışmadaki ilk haftasını geride bırakan Nadire, eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sena ve Emek kaldı. Kemal Doğulu'nun "kötü bir kaptandın Emel ve böyle bir durumda bütün sorumluluk kaptanlarından sözleri" Emel'in elendiği ihtimalini akıllara getirse de Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Sena oldu.