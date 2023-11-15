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Doktor Nilüfer, Kuzey'i kazanmaya çalışıyor!

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#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat
Doktor Nilüfer, Kuzeyi kazanmaya çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:09

Bir hastanenin ergen ve çocuk psikiyatri kliniğindeki genç hastalar ve onlara yardımcı olmak için çabalayan doktorların dünyasına kapı aralayan Bir Derdim Var’a bu hafta Nilüfer ve Kuzey’in konuşması damga vuracak.

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Bir Derdim Var, hem gençleri hem de ailelerini etkiledi.

Yayınlanan sahnede Doktor Nilüfer’in kendisini rahat bırakmasını isteyen Kuzey, Nilüfer’in ona yardım edemeyeceğini söyledi. Doktor Nilüfer’in ve toplumun gençleri kukla gibi elinde oynatmak istediğini dile getirdi.

Burak Müjdeci’nin yönetmenliğini üstlendiği, Yekta Torun’un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Doktor Nilüfer, Kuzeyi kazanmaya çalışıyor

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AyNA Yapım imzalı Bir Derdim Var yeni bölümüyle 16 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat

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