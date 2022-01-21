Doğu Demirkol: Cem Yılmaz'dan araklamışım gibi olmasın diye paylaştım

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BEN HAYAL KURMAYA CEM YILMAZ'I GÖRÜP BAŞLADIM

-Tartışmasız çok önemli bir figür Cem Yılmaz. Benim de çok saygı duyduğum bir insan, ben stand-up diye bir şeyin hayalini kurduysam, Cem Yılmaz'ı hayal ederek yaptım. Yıllarca neyi hayal ettiğimi anlatamadım bile Anadolu'daki insanlara. 'Ne yapacaksın?' diyorlardı, 'Stand-up' deyince 'neeey' oluyorlardı... Stand-up'ın tanıtımı oydu, Cem Yılmaz gibi yani... İlk defa onda gördük biz, kim bilir neler çekti, kendisi de anlatıyordu, kısa boylu, bodur, kel bir şeyler diyorlardı. Ben de münasebetsizce bir şaka yaptım Yetenek Sizsiniz'de, çünkü ben de çok iyiyim, çıktığım gibi olacağım gibi bir modum vardı; görüyorum zamanla zorluklarını... Cem Abi'yi çok profesyonel görüyorum sahnede, belki farkımız odur, ben amatör kalmayı tercih ediyorum çünkü kendim eğlenmek istiyorum.

SON GÖSTERİSİNDE FAZLA LİNÇ EDİLDİ

-Son gösterisinde fazla linç edildi, fazla sosyal medyada 'Cem Yılmaz bitmiş' yorumları var, ben canlı da izledim bu arada, yayınlanandan daha iyiydi, bence son gösterisi de gayet iyiydi. Şöyle düşünmemiz lazım, bu adam bizim ülkemizin değeri; ben hayal kurmaya başladıysam onu gördüm de başladım.



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-Ben şakayı düşünürken, oturup yazarken çıkmıyor, ben onu hiç düşünmediğim zamanlar kalkıp not alıyorum, tuvalette aklıma falan geliyor. Bu bir çeşit ilham neticesinde ortaya çıkan yetenek. Eğer ben herhangi birinin benden komik olduğunu söylersem bana verilen hediyeyi küçümsemiş olurum. O açıdan kimsenin benden daha iyi olduğunu söylemeyi hazmedemem. Ama kendime de ben daha iyiyim demem!"

CEM YILMAZ'DAN ARAKLAMIŞIM GİBİ OLMASIN DİYE PAYLAŞTIM

-Cem Yılmaz bana her seferinde çok nazik davrandı. Gittiğimde kuliste ağırladı. İkinci yarı yerime geçmeye çalışırken bütün salona 'Türkiye'nin yeni komedyeni Doğu Demirkol' diye beni anons etti, bana hep nazik davrandı. İletişim olarak da, karakteri olarak da eleştirilebilecek bir noktada değil. Mustafa Abi'nin her zamanki lafıdır o, konuşurken de gecenin üçünde bile onu der. Cem Yılmaz durumunu bilip bilmediğini bilmiyorum, herhangi bir gönderme yaptığını zannetmiyorum. Sabit lafları var, 'herkes uyurken biz çalışacağız' der, 'gece uyuma kalk bir şeyler yaz' der... Bence laf atmak için yapmadı Cem Yılmaz'a. Aslan meselesine gelirsek, bana ait bir şey değil, babamın tapulu malı da değil, herkes bu konuda şaka yapabilir. Ben tiyatroda anlatıyorum, Cem Abi bunu Netflix'de yayınlamış; benim oyunuma gelen biri Doğu Demirkol şakası duymayı beklerken bir yerden aşina olduğu bir şeyi duyacak, ben Cem Yılmaz'dan araklamışım gibi olacak... Halbuki ben bunu yıllardır anlatıyorum, Harbiye'de yayınlandı ama, Harbiye'den önce de anlatıyordum. Ben bunu kimseden araklamadım, ben bunu zaten anlatıyordum demek için paylaştım İnstagram'ımda. Şakayı ele alış şeklimiz de farklı. Benim amacım ben bunu zaten anlatıyordum demek..