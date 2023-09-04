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Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk, dizideki karakterini anlattı

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#Özge Özberk#Dilek Taşı#Kanal D
Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk, dizideki karakterini anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 10:34

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasındaki yerini alan Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

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Dilek Taşı’nda Rüçhan’ı canlandıracak olan başarılı oyuncu Özge Özberk, damga vuracak dizideki rolünün portresini çizdi. Daha önce birçok iddialı yapımla izleyici karşısına çıkan Özberk, 1980 dönemine götürecek olan “Dilek Taşı” dizisindeki karakterini anlattı.

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“Rüçhan, sürekli sorun çözmeye bir yandan da sorun yaratmaya yönelik bir karakter.”

Rüçhan karakteri ile ilgili konuşan Özberk, uzun zamandır bu kadar güzel bir hikâyeye şahit olmadığını ve böyle bir karaktere hayat vereceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk, dizideki karakterini anlattı

Özge Özberk, canlandırdığı Rüçhan karakterini ise şöyle anlatıyor; “Başta problemli gibi gözükse de içinde çok derin fırtınaları olan, çok şey ile savaşan savaşçı bir kadın. Çocuğuna çok değer veren biri. Sürekli sorun çözmeye bir yandan da sorun yaratmaya yönelik bir karakter. Başında sert bir kayınvalide olan ve onunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışan biri Rüçhan. Bu kadar güzel bir karaktere hayat verebildiğim için oldukça heyecanlıyım.” dedi.

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Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk, dizideki karakterini anlattı

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk, dizideki karakterini anlattı

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…

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