Biyolojik ailesi ile yüzleşti: Köşkün ve şirketlerin yarısını istiyorum!

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Dizinin yeni bölümünde,

Mustafa, Harun’un kasasından aldığı dosyayı Alparslan’a veren Mustafa, ondan iş birliğinin bitmesini istedi. Alparslan ise “Ona sadece biz karar veririz… Devlet!” dedi.

Ancak Mustafa’nı elinde hiç kimsenin bilmediği bir koz vardı…

Sözleştikleri adrese gidip Kenan’ı beklemeye başlayan Sevda, karşısında Efkan’ı görünce şoke oldu.

Efkan, Sevda’yı hazırlattığı mekana götürdü. Kendisini çaresiz hisseden Sevda, sözleri ile Efkan’ı iğneledi.

Atın gölgesinde yürüyen it, atın gölgesini kendi gölgesi zannedermiş!

İkili arasındaki tartışmanın nabzı her geçen dakika biraz daha arttı. Sevda’nın Kenan’a olan aşkının farkında olduğunu itiraf eden Efkan; amacının Sevda’ya acı çektirmek olduğunu söyledi.

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Eve döndüğünde annesini ve kardeşini eşyalarını toplarken gören Figen, Rona Ailesi’nin karşısına bambaşka bir yüzle çıktı…

Hizmetçisiyken kovulduğu köşke ev sahibi olarak dönen ve yemek masasındaki yerini alan Figen, Macide’ye meydan okudu:

Alışsanız iyi olur... Artık bu masada ben de varım, hem de bir Rona olarak… Babaanne!

Figen, annesi bildiği Asuman ile kardeşi bildiği Ebru’yu da masaya davet etti. Macide’nin bir türlü kabullenemediği Figen, başta Aras olmak üzere herkesin ağzının payını verdi.

Ailesini de alıp köşkten ayrılmaya karar veren Figen’i son dakikada yetişen Harun durdurdu.

Efkan ile Sevda’nın akşam yemeği Dündar’ın gelişi ile bitti. Oğlunu ortamdan uzaklaştıran Dündar, ardından genç kızı evine bıraktı.

DÜNDAR, SEVDA'YI KURTARDI

Rüçhan’dan hoşlanmaya başlayan Dündar, yaptığı sürpriz ile onu etkiledi. Rüçhan, kendinden ödün vermese de Dündar’ın bu tavrı ilgisini çekti.

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Efkan’ı daha önce Sevda’ya karşı nazik olması konusunda uyaran Dündar, sözünü dinlemeyen oğlunun cezasını kesti.

Bir daha Sevda Hanım’a yada herhangi bir kadına el kaldırmadan önce elindeki yanık izine bakıp; seni son kez uyardığımı hatırlarsın!

Aras ile konuşan Rüçhan, Figen’in annesinin kim olduğunu sordu. Beklediği yanıtları alamayan Rüçhan ‘Ben onu bulurum’ dedi.

Sevda, yıllar sonra kendine ait bir hayat kurmaya hazırlanan Figen’e ilk iş gününde giymesi için elbise hediye etti. Figen, bu hediyeyi geri çevirdi.

Figen’i işe Mustafa bıraktı. İkili, takip edildiklerinden habersizdi…

Gece boyunca Sevda’ya ulaşamayan Kenan, sabah ilk iş köşke gitti.

Kenan, Efkan’ın Figen’i nikah masasına oturtmak için Mustafa’yı kullanacağını öğrendi.

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Harun, iş çıkışı adamlarını Figen’i alıp holdinge getirmeleri için gönderdi. Figen’e “Deden olmama izin verir misin?” diyen Harun, ona öz annesinden de bahsetti.

Senin annen seni hiç unutmadı… Sen iyi ol diye bıraktı…

4-5 yıldır Rona Ailesi’nin Fatma’dan haber alamadığını öğrenen Figen, Harun’dan annesini bulmasını istedi.

Geçen zamana rağmen Harun hakkında yeterli bilgiye ulaşamayan Alpaslan, Mustafa’yı acil buluşmaya çağırdı.

Mustafa’ya ek süre veren Alpaslan, ona “Seni daha fazla koruyamam” dedi.

Kenan’dan Mustafa’nın hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Figen, vakit kaybetmeden Mustafa’yı aramaya başladı.

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Günün sonunda Mustafa’yı karşısında bulan Figen, “Kenan ile evlenmezsem Efkan seni öldürecekmiş” dedi.

Sevda ile konuşmaya giden Rüçhan, ona Efkan’dan korkmaması gerektiğini söyledi.

Beklemediği bir anda Efkan’ın karşısına çıkan Mustafa, ona hayatının dersini verdi.

Sevda’yı kaçıran Efkan, ardında Kenan ve Figen’in evlenmemesi halinde genç kızı öldüreceğini anlattığı bir mektup bıraktı.

EFKAN, SEVDA'YI KAÇIRDI

Mektubu bulan Kenan, çaresiz bir şekilde Mustafa’dan yardım istedi.

Mustafa, Sevda’yı bulmak için harekete geçerken; Kenan, Figen’i evlilikten başka çarelerinin olmadığına ikna etmeye çalıştı.

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Sevda senin kardeşin!

Dizinin final sahnesinde;

Elinde silahla Bolatlılar’ın evine giden ve Sevda’nın nerede olduğunu soran Mustafa, elinde tuttuğu özgürlük biletini Dündar’a karşı kullandı.

“Sevda meselesini çözmek kolay” diyen Dündar, Alpaslan ile Harun’un iş birliği yaptığını öğrenince Mustafa’dan kendisi için çalışmasını istedi.

Her şeyin bir oyun olduğundan ve Kenan’ın Efkan ile iş birliği yaptığından habersiz olan Figen, nikah masasına oturmayı kabul etti.

O kasım kiminden masumiyetini aldı götürdü, kiminden özgürlüğünü…

Dündar Bolatlı’nın evinden eli boş çıkan Mustafa, tatsız bir sürprizle karşılaştı.