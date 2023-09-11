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Dilek Taşı nefes kesecek bir bölüm ile ekrana geliyor: Ben Mustafa Yılmaz ve bu ismi bir daha asla unutmayacaksınız

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#Dilek Taşı#Kanal D#Dilek Taşı 2. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:18

Kanal D’nin, yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve büyük başarı yakalayan dizisi Dilek Taşı, 14 Eylül Perşembe akşamı ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden iki yeni tanıtım yayınlandı. Duygu yüklü sahnelerin seyirci ile buluştuğu tanıtım, cezaevi görüntüleri ile de oldukça dikkat çekti.

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Mustafa’nın cezaevinden arkadaşı Hüseyin’in “Ben Mustafa Yılmaz ve bu ismi bir daha asla unutmayacaksınız.” dediği ve kendini boşluğa bıraktığı sahne yeni bölüme dair merakı iyice artırırdı. Hüseyin’in neden Mustafa’nın yerine geçtiği şimdiden büyük merak konusu oldu.Sevda Figen’in cezaevine gidip Mustafa’yı ziyaret ettiğini öğrendi. Bu önemli olayı ailesine söyleyip söylemeyeceği ise gizemini koruyor.

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Mustafa idam edilecek mi? Mustafa ve arkadaşlarının başına cezaevinde neler geldi? Hüseyin neden Mustafa’nın adını verdi? Figen’in Mustafa’ya gittiğini Rona ailesi öğrenecek mi? Mustafa kızına kavuşabilecek mi?Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası Dilek Taşı’ nın ikinci bölümünde ekrana gelecek.

Dilek Taşı nefes kesecek bir bölüm ile ekrana geliyor: Ben Mustafa Yılmaz ve bu ismi bir daha asla unutmayacaksınız

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Dilek Taşı’nın birinci bölümü kısa sürede 1 milyonun üzerinde izlendi

Dilek Taşı ekrana gelen birinci bölümü ile hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük bir başarıya imza attı. Gündeme damga vuran dizi bu başarısını YouTube’da da yakaladı. Dizinin yayınlanan birinci bölümü YouTube’ da kısa sürede 1 milyonun üzerinde izlendi. Dizinin yayınlanan ikinci bölüm tanıtımları da yine çok izlenenler arasındaki yerini aldı.

Dilek Taşı nefes kesecek bir bölüm ile ekrana geliyor: Ben Mustafa Yılmaz ve bu ismi bir daha asla unutmayacaksınız

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe Ergül’üne üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı nefes kesecek bir bölüm ile ekrana geliyor: Ben Mustafa Yılmaz ve bu ismi bir daha asla unutmayacaksınız

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dilek Taşı, yeni bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Dilek Taşı#Kanal D#Dilek Taşı 2. Bölüm

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