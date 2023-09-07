'Dilek Taşı' izleyici ile buluştu... Gözyaşları sel oldu

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Dizinin ilk bölümünde;

Kontrol için karısı ile birlikte doktora giden Mustafa, Canan'ın durumunun ağırlaştını ve acil ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Gerekli parayı bulmak için fabrikaya giden Mustafa, greve rağmen Yakup Bey'e ulaşmayı başardı.

Fabrika müdürü Yakup'tan 2 aylık alacağını ve kıdem tazminatını isteyen Mustafa, ret cevabı aldı.

Mustafa, tek çaresinin parayı bulmak olduğunu farkettiği an sessizce çıktığı odaya geri döndü. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından Yakup kanlar içinde yere yığıldı.

Gürültüye koşan Yakup'un kardeşi yaralı abisine yardım etmek yerine onu boğarak öldürdü ve kasadaki tüm parayı çaldı.

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Suç ise Mustafa'nın üstüne kaldı...

SİNAN ÇOK HASTA

Rona Ailesi, Sinan'ın doğum gününü sade bir törenle kutladı. Hastalığı her geçen gün biraz daha ilerleyen Sinan, pastanın mumlarını üflemekte zorlanınca devreye Rüçhan girdi.

Sinan'ı ailedeki herkesten farklı seven Figen'in doğum günü hediyesi Macide'nin tepkisini çekti.

Kutlamanın bitmesini beklemeden Sinan'ı odasına götüren Rüçhan; içinde bulunduğu durumu Macide ile paylaştı.

"Sinan çok hasta, benim için çok hasta..."

Macide ise Sinan için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

BABA KIZ AYRILDI





Çok geçmeden eve baskın yapan polisler, Mustafa'yı yaka paça gözaltına aldılar.

Korkma kızım bir gün mutlaka seni bulacağım

Cemre'yi annesinin cansız bedeniyle bir başına bırakmak zorunda kalan Mustafa, kızının çocuk esirgeme kurumuna verileceğini öğrendi.

Şehri ıslatan yağmurlar, bu kez birbirlerinden zamansız ayrılan baba kız için yağdı.

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MÜJDEMİ İSTERİM!

Çocuk esirgeme kurumunun müdürü, Cemre'nin gelişini vakit kaybetmeden Macide Hanım'a haber verdi.

Müjdemi isterim! Tam aradığınız özelliklerde bir kız çocuğu geldi...

Avukatı ve Rüçhan ile birlikte yurda giden Macide, Cemre'yi alıp Rona Köşkü'ne götürdüler.

Cemre'ye kucak açan ilk kişi Figen oldu.

Rona Köşkü'nde Rüçhan'ın çığlıkları yankılanırken odaya koşan Figen, Rüçhan'ın elindeki makas ile küçük kızın üzerine yürüdüğünü gördü.

"KIZIMA DOKUNAMAZSINIZ"

Mustafa için zor günler hapishanede de devam etti. Tanımadığı kişilerin saldırıya uğrayan Mustafa, sonra kızına zarar vermek ile tehdit edildi.

Mahkumlar arasında çıkan kavgayı ayırmak gardiyanlara düştü.

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"YAZLIĞA GİDİYORUZ"

Rüçhan'ın tutarsız tavırlarından sıkılan ve Figen'in şüpheci bakışlarından rahatsız olan Macide, Cemre ile Sinan'ı da alarak yazlık eve gitmeye karar verdi; bu gelişmeyi oğlu Aras ile de paylaştı.

Yazlığa gitmek için hazırlık yapana Rüçhan, Sinan'ı odasında göremeyince çılgına döndü.

Aynı dakikalarda Sinan, hayatını değiştirecek olan Cemre ile tanıştı.

SEN BANA YILMAZ ABİ DE...

Yaralı bir şekilde revirde yatan ve sadece kızına kavuşacağı günü düşünen Mustafa'ya ilk el Yılmaz'dan uzandı.

Sen bana Yılmaz Abi de, ben sana Mustafa kardeş... Belki seni kızına da kavuştururuz...

Yılmaz, Mustafa'yı 'siyasi koğuşa' aldırdı. Mustafa koğuştakilerin yardım isteğini 'Kızıma kavuşmak için her şeyi yaparım' diyerek kabul etti.

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Hapishaneden kaçmak için tünel kazmaya başlayan Mustafa ve arkadaşları gardiyanlara yakalandı.

Öldüresiye dayak yiyen Mustafa'yı ayağa kaldıran Yılmaz'ın kızı Cemre'den getirdiği haber oldu.

"Mustafa kardeş kalk, kızından haber var!"

"BABAN SENİ HİÇ UNUTMAYACAK"

Ziyaretçi odasına giden Mustafa, karşısında Figen'i gördü.

"Ronalar evlat edindi kızınızı. Çok zengin bir aile. Ben de yanlarında çalışıyorum. Cemre'yi seviyorlar. Ben de çok seviyorum."

Mustafa, Figen'e gözyaşları içinde çaresizliğini anlattı:

"Beni ya asacaklar ya da hayatımın sonuna kadar burada tutacaklar. Bana söz ver... Ona iyi bakacağına bana söz ver... Baban seni asla unutmayacakmış de, seni hep çok sevecekmiş de... "

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"BANA KIZIMI GETİR"

Figen'i son umut olarak gören Mustafa, ondan kızını kendisine getirmesini istedi.

Ben Mustafa'yı tanıdıktan sonra öğrendim bir babanın kızını ne kadar sevebileceğini... Ölüme giderken bile sadece 'kızım' diyebileceğini

Dizinin final sahnesinde;

Mustafa, kızına kavuştuğunu gördüğü rüyadan demir kapı sesleriyle uyandı.

"Memlekette ihtilal oldu"

Haber hapishanedeki mahkumlara da ulaştı. Cezaevinin koridorları 'Bizi asacaklar' sesiyle yankılanırken Cemre'nin test sonuçları Macide ve Rüçhan'ı mutlu etti.

Mustafa ile arasında geçen konuşmanın etkisinden çıkamayan Figen, büyük bir çaresizlikle baş başa kaldı.

O eylül bizden her şeyimizi çaldı... Sevdiklerimizi çaldı... İnsanlığımızı çaldı...

SOSYAL MEDYA DİLEK TAŞI'NI KONUŞTU

Dizinin ilk bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizinin yayınlandığı dakikalarda yaklaşık 20 bin tweet atıldı.

* Ay izliyorum çok güzel başladı. Kesin sezona damgasını vuracak bu dizi...

* Salih Bademci sen nasıl bi oyuncusun!

* 'Dilek Taşı' mükemmel başlamadı mı? İlk bölümden gözlerim dolu dolu izledim Salih Bademci nasıl güzel oyunculuktur bu...

* Size bir dizi tavsiye ediyorum harika bir dizi 'Dilek Taşı' çok güçlü kadrosuyla bir dizi kaçırmayın...

* Dizi olağanüstü ilgimi çekti.

* Salih Bademci her rolü bu kadar şahane oynayabilir mi bir insan?

* Perşembe günü 'Dilek Taşı'na rezerve artık!

* Salih Bademci yine rolünü döktürüyor harikasın be adam

* Adeta 'Esaretin Bedeli' be... Böyle muhteşem bir dizi yıllardır görmemiştik.

* İnanılmaz güzel bir dizi yaa bayıldım...

* 'Dilek Taşı' ya bu nasıl arşa çıkılmış bir seviye?

* Salih Bademci'yi izlemek aşırı seyir veriyor. Mükemmel bir oyuncu..

* Mustafa karakterini oynamıyor yaşattırıyor resmen oyunculuk performansı takdire şayan

* Siz bizi çok ağlatacaksınız.

KİM KİMDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Haysiyeti, şerefi, ailesi için yaşamıştır her zaman. İşçi olarak çalıştığı fabrikanın lokavttan dolayı kapanması ve karısı Canan’ın yakalandığı amansız hastalık, Mustafa’nın hayatını zorlaştırmıştır. Ömrü boyunca kimseye boğun eğmemiş olan Mustafa karısını iyileştirmek için gururunu ayaklar altına alır. Fabrikaya gidip patronundan alacaklarını ister. Patronu onu kovmaktan beter edince Mustafa isyan eder. Bu isyan, Mustafa’nın hayatını değiştiren olayların da başlangıcı olur.

Yirmi dört yaşında. Rona köşkünün emektarlarından Asuman ve Ömer’in büyük kızıdır. Rona köşkünün düzeninde, işleyişinde anne ve babasına yardım etmektedir. Merhametli, şefkatli ve sevgi doludur. Haksızlıklara karşı sessiz kalamayan, mücadeleci bir yapısı vardır. Kenan’la evlilik arifesindeyken, Cemre ve Mustafa’nın hayatına girmesiyle her şey değişir.

Yirmi sekiz yaşında. Figen’in uzatmalı nişanlısı. Şeytan tüyü olan, nerde gece orada sabah yaşayan bir insandır Kenan. Uzun bir süre boyunca Figen’i evlilik vaatleriyle kandırmıştır. Onun amacı aile babası olmak değildir. Hayal ettiği hovarda hayatı yaşamak için zengin olmanın yollarını aramaktadır.

Harun Rona’nın karısı. Her zaman şık ve bakımlıdır. Rona ailesinin perde arkasındaki reisidir. Çok sert, otoriter bir karakteri vardır. Gerek aile hayatında gerek iş hayatında kuralları Macide Hanım belirlemektedir. Zaman zaman vicdansız, acımasız davranmaktan çekinmez. Hırslı, despot bir yapıya sahiptir.

Kırklı yaşlarının ortalarındadır. Güzel, alımlı bir kadındır. Hayatının merkezine aldığı oğlu Sinan’ın hastalığı ortaya çıktıktan sonra psikolojisi giderek zayıflamıştır. Tek derdi Sinan’ın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşadığı üzüntülerde en iyi dert ortağı içki kadehleridir.

Kırk beş yaşında. Harun ve Macide Rona’nın tek evladı… Par ajansın yöneticisi. Her zaman kendi çıkarlarını, mutluluğunu düşünen bencil bir adam. Ailesiyle, karısıyla ilgilenmez. Hayatına sık sık başka kadınlar girer.

Yirmi üç yaşında. Yurtdışında iyi bir eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Aile şirketi olan Par Ajansta kreatif direktör olarak çalışmaktadır. Ancak iş hayatıyla pek de ilgili değildir. Hırslı ve kıskanç bir yapısı vardır. Figen’e dost gibi görünse de onu çocukluğundan beri içten içe kıskanmıştır.

Mustafa’nın altı yaşındaki güzeller güzeli, biricik kızı. Annesinin öldüğü gün babasından da ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce çocuk esirgeme kurumuna, sonra Rona köşküne savurmuştur hayat Cemre’yi. Türlü kötülüğe maruz kalırken aklında her zaman babasının ona verdiği söz vardır. “Bir gün gelip seni bulacağım kızım.” demiştir Mustafa ona. Bir de Figen ablası vardır. Cemre’nin koruyucu meleği. Ona sarılınca annesine sarılmış gibi hissettiği, keşke babam da tanısaydı diye düşündüğü Figen ablası…

Rona ailesinin en küçük üyesi. Aras ve Rüçhan’ın 7 yaşındaki oğulları Sinan, amansız bir hastalığın pençesindedir.

Rona köşkünün emektarı. Figen’in annesidir. Dediğim dedik, inatçı, kuralcı bir kadındır. Huysuz, sorunlu ve açgözlü bir yapısı vardır. Hayatı etrafındakiler, özellikle kocası Ömer için çekilmez hale getirmektedir. Figen’i Rona ailesinin işlerinde kullanırken küçük kızı Ebru’ya bambaşka davranmaktadır. Ebru, Asuman’ın göz bebeğidir. Varını yoğunu Ebru’yu film yıldızı yapmak için harcamaktadır.

DİLEK TAŞI’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.