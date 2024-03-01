Dilber öldü mü? İnci Taneleri'nde şaşırtan final!

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Dizinin yeni bölümünde,

Piraye, Azem’i arayıp eğitim seminerine davet etti. Teklifi kabul eden Azem, yola çıkmak izin hazırlandı.

Babasının itirafından sonra anlattıklarını umursamayan Cihan, annesi Güngör ile konuştu.

Oğlu vurulduktan sonra tedirgin olan Güngör neler olup bittiğini sordu.

DİLBER, AZEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Seminerden önce bir araya gelen Azem ile Dilber, Özgür hakkında konuştu. Azem görüşmenin kötü geçtiği söyledi.

Dilber, Azem’in hazırlık yaptığını görünce nereye gittiğini sordu. Azem de 'seminere' cevabını verdi.

Kıskançlık krizi yaşayan Dilber, seminerin detaylarını öğrenmek istedi. Azem ise konutu kapattı. Piraye hakkında söylediklerinden pişman olan Dilber özür diledi.

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CİHAN'IN İNTİKAMI

Necmi otoparka baskın yapanları öğrendi. Arkadaşlarıyla plan yapan Cihan, intikam yemini etti. Bir gelin arabası hazırlatan Cihan düşmanlarının mekanına gitti. Saldırının arkasında Sırat’ın olduğunu öğrendi.

PİRAYE'NİN AZEM'E İLGİSİ ARTTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye ve Azem seminere birlikte gitti. Eğitim toplantısında Azem gözetmenlik yaptı.

Piraye, daha sonra Azem’e eğitim departmanında danışmanlık teklifinde bulundu.

Otelde huzursuzluk çıkaran Tayfun’u Azem konuşarak sakinleştirdi. Gözyaşlarına boğulan Tayfun’u gören Piraye kardeşini şaşkınlıkla izledi.

Eğitim seminerinin ardından düşüncelerini şirket çalışanlarıyla paylaşan Azem, onlara tavsiyelerde bulundu.

DİLER, KASIM'DAN YARDIM İSTEDİ

Dilber, Kasım’ın yanına gidip Azem’in nereye gittiği hakkında bilgi aldı. Azem’in Piraye ile görüntülendiğini anlatan Dilber, umduğunu bulamadı.

Azem’e telefonla arayıp ulaşamayan Dilber, çaresizce haber bekledi.

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'ELMAYI NAZİK SOYDUM' PERFORMANSI İLGİ GÖRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müzikholde sahne alan Dilber, Havva Öğüt’ün ‘Elmayı Nazik Soydum’ performansında dans etti. Dilber’in dansı büyük ilgi gördü.

CİHAN VE ELİF YEMEKTE

Cihan kendisini tedavi eden Doktor Elif’e ulaşmak için arkadaşı Necmi’yi kullandı. Hastaneye giden ikili acil servise giriş yaptı. Cihan, Elif’e arkadaş olmak istediğini söyleyip yemeğe davet etti.

Kız arkadaşıyla yemekteyken Sırat ve adamları otoparka baskın yaptı. Necmi ve yanındakiler dayak yedi.

'HABERİ YOK AMA BANA ÇOK AŞIK' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Arkadaşı Kasım’ın yanına uğrayan Azem, eczaneye Dilber’in geldiğini öğrendi. Azem arkadaşlarına Piraye’den iş teklifi aldığını söyledi. Nergis, Azem'e ‘kendi hayatını kurmalısın’ önerisinde bulundu.

Yalnız kalan Dilber arkadaşı Yıldız ile dertleşti: ‘Kendisinin haberi bile yok ama o bana aşık’

AZEM, DİLBER'İ REDDETTİ!

Otele dönen Azem, Dilber’in yanına gitti. İkili sohbet etti. Dilber ev bakmaya başladığını söyledi. Azem de ‘Kasım’a mı gittin’ diye sordu.

Azem’e olan ilgisini dile getiren Dilber ‘Sence biz neyiz’ diye sordu. Azem de ‘Seni üzmek istemiyorum. Ben sana daha kaç defa anlatayım halimi’ sözleriyle yanıt verdi.

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Dilber’in cevabı ise ‘Ben artık, sensiz yaşayamam’ oldu.

İZZET'TEN AZEM'E YARDIM

Piraye’nin iş teklifini kabul etmeye düşünen Azem, İzzet’ten sahte kimlik belgeleri hazırlatması için yardım istedi.

Ayça’ya ders vermek için eve giden Azem, Hatice’nin de derse katılmasını istedi.

CİHAN'IN YENİ PLANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cihan, arkadaşı Nusret’i arayıp düşmanı Sırat ile ilgili konuştu. Nusret’ten onay alan Cihan yeniden harekete geçti.

Sırat’ın oto galerisinde araç test eden müşterilerin yolunu kesen ekip, kullandıkları otomobili alıp kaçtı.

DİLBER ÖLDÜ MÜ? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber’in kocası Zahir otele gelip kapıya dayandı. Alkollü bir şekilde Dilber ile konuşmak isteyen Zahir, yanında getirdiği yüzüğü çıkarıp, ‘Dön yuvana, nikah tazeleriz.’ teklifinde bulundu.

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Dilber ise bu teklifi reddetti. Sinirlenen Zahir zorla Dilber’e sahip olmaya çalıştı. İkili arasında yaşanan arbede sonrası otele ambulans geldi.

İşten dönen Azem, sedyede kanlar içinde Dilber’i görünce büyük şaşkınlık yaşadı.