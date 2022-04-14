Dilan Çiçek Deniz: Kalıba sokulmadığım rollerin peşindeyim

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

Teknolojiden esinlenerek alışılmışın dışında tarzla Burcu Karademir’in objektifine poz veren oyuncu, yenilik hakkındaki soruları yanıtladı.

Yeniliği özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söyledi ve ekledi:

“Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum. Sanal dünya da kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi.”