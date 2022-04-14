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Hazal Kaya: Saç haberine güldük

#Hazal Kaya#Ali Atay#Saç
Hazal Kaya: Saç haberine güldük
Behlül AYDIN

Hazal Kaya önceki gün menajerlik şirketinin Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi.

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“Yeni projeler için toplantıdaydım” diyen oyuncu, eşi Ali Atay’a baskı yaptığı için saç ektirdiği haberleri sorulunca şöyle konuştu:

“Ay o ne saçma sapan bir haberdi öyle ya. ‘Baskı ile yaptı’ falan. Bizde hiçbir şey baskıyla yürümüyor. Güldük o habere biz. Yok öyle bir şey tabii ki. Kimse kimseye baskı yapmadı.”

Hazal Kaya: Saç haberine güldük

GÜLDÜREN İDDİA

Magazin gündeminde yer alan haberlere göre başarılı oyuncu Ali Atay, saç dökülmesi problemine çözüm olarak saç ektirmeyi gördü. Fakat işlem için son derece kararsız kaldı.

Hazal Kaya: Saç haberine güldük

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Leyla İle Mecnun dizisinin başrolünde yer alan Ali Atay'ı saç ekimine, eşi Hazal Kaya'nın ikna ettiği iddia edildi.

Oyunculuğun yanı sıra, yazarlık ve yapımcılık da yapan Ali Atay, 46 yaşında saç ektirme işlemi yaptırdı. Başta tereddüt yaşadığı öğrenilen oyuncuyu yakın çevresinin desteklediği öğrenildi.

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#Hazal Kaya#Ali Atay#Saç

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