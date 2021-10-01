Dedemin Fişi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Dedemin Fişi filminin konusu

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Bu akşam Star TV’de izleyiciyle buluşacak olan Dedemin Fişi, komedi severleri ekran başına toplayacak. Filmi izlemeyenler ise Dedemin Fişi konusu, oyuncuları ve nerede çekildi bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Peki, başrollerinde Doğa Rutkay, Ali Sunal gibi değerli isimlerin olduğu Dedemin Fişi nerede çekildi, konusu ne? İşte Dedemin Fişi filmi oyuncuları ve detayları…

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?

Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a aittir. Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar… Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI

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Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyicilerin bir diğer merak ettiği konu da Dedemin Fişi filminin nerede çekildiği. Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.