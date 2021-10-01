Dedemin Fişi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Dedemin Fişi filminin konusu

Bu akşam Star TV’de izleyiciyle buluşacak olan Dedemin Fişi, komedi severleri ekran başına toplayacak. Filmi izlemeyenler ise Dedemin Fişi konusu, oyuncuları ve nerede çekildi bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Peki, başrollerinde Doğa Rutkay, Ali Sunal gibi değerli isimlerin olduğu Dedemin Fişi nerede çekildi, konusu ne? İşte Dedemin Fişi filmi oyuncuları ve detayları…
DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a aittir. Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar… Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İzleyicilerin bir diğer merak ettiği konu da Dedemin Fişi filminin nerede çekildiği. Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.