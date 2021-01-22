Danilo Zanna: Beni Derya Baykal keşfetti

Hayatının dönüm noktasının Derya Baykal ile tanışması olduğunu belirten Zanna, “Beni Derya Baykal keşfetti. O dönem ‘Derya’nın Dünyası’ adlı programına davet etti. Benim için köprüden önceki son çıkış gibiydi. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Davet etti, orada pizza yaptık. Sevdi beni. Bu sefer devamlı davet etti. Ondan sonra da kariyerim başladı. Bu yüzden kendisine çok şey borçluyum” dedi.









