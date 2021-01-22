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Televizyon
Haber Giriş: 22.01.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Danilo Zanna: Beni Derya Baykal keşfetti

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Danilo Zanna: Beni Derya Baykal keşfetti
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ÜNLÜ şef Danilo Zanna, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

 Hayatının dönüm noktasının Derya Baykal ile tanışması olduğunu belirten Zanna, “Beni Derya Baykal keşfetti. O dönem ‘Derya’nın Dünyası’ adlı programına davet etti. Benim için köprüden önceki son çıkış gibiydi. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Davet etti, orada pizza yaptık. Sevdi beni. Bu sefer devamlı davet etti. Ondan sonra da kariyerim başladı. Bu yüzden kendisine çok şey borçluyum” dedi.

Danilo Zanna: Beni Derya Baykal keşfetti




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