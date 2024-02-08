Damla Ersubaşı'dan çok konuşulacak açıklamalar: Şiddet aldatılmaktan çok daha kötü

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Damla Ersubaşı önceki gün Gökay Kalaycıoğlu’nun YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu.

Oyuncu, eski eşi Mustafa Can Keser tarafından hamileyken aldatıldığını ve şiddet gördüğünü söyledi: “Eski eşimle 1.5 yıl flört ettik ve hamile kalınca evlendik. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Babam hamileliğimi öğrenince benimle konuşmadı. Annem ise yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım. Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Beni aldattı ve yakaladım. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his.”

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TEKRAR BARIŞMAYIZ

Damla Ersubaşı, eski eşiyle tekrar barışmayacağını söyledi: “Bir ara barıştık. Ama şu an aşk ve sevgi bitti artık sadece anne ile babayız. Kendimi iyi hissetmediğim bir dönem olduğu için çocuklarımın velayetini verdim. Çocuklarım yaşananlar için hesap sorarsa ne cevap vereceğimi bilmiyorum.”