D-Smart'la ekim ayı bir başka

TV’DE İLK KEZ

Sinema TV kanalında Ekim ayı dopdolu geçecek. Başta En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu da dâhil olmak üzere tam 9 dalda Oscar’a aday gösterilen “The Banshees Of Inisherin” olmak üzere, Oscar adayı usta oyuncu Ralph Fiennes’ın gerilim dolu restoranında sıra dışı bir davet menüsünü müşterilerine sunduğu “The Menu”, Oscarlı yönetmen ve aktör Ben Affleck’in başrolünü üstlendiği “Hypnotic” televizyonda ilk kez ekrana gelecek.

MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞOV

En İyi Görsel Efekt dalında Oscar’a aday gösterilen, dünya genelinde 350 milyon dolara yaklaşan hasılatıyla gördüğü ilginin ardından ikincisi çekilen “Free Guy”, Hugh Jackman, Michelle Williams ve Zac Efron’lu kadrosuyla muhteşem bir görsel şov sunan “The Greatest Showman” gibi özel filmler yine ay boyunca D-Smart’ta olacak.

ADRENALİN ZİRVEDE

Sinema Aksiyon kanalında bir solukta izlenecek filmler yayınlanacak. Televizyonda ilk kez ekrana gelecek olan Out of Darkness filminin yanı sıra usta aktör Nicolas Cage’in başrolde yer alığı Willy’s Wonderland Sinema Aksiyon kanalında olacak. Kanal ayrıca bizi Kingsman hikâyesinin başlangıcına, I. Dünya Savaşı yıllarına götüren The King's Man ve dünyanın en popüler araba yarışı video oyunlarından birinin sinema filmi versiyonu olan Need for Speed gibi heyecan dolu filmlere de ev sahipliği yapacak.

EKİM EĞLENCESİ

Sinema Komedi kanalı; Bir Jim Carrey klasiği olan “The Cable Guy”, Robin Williams ve John Travolta’yı bir araya getiren “Old Dogs”, Meryl Streep’e yine bir Oscar adaylığı hediye eden ve onu Anne Hathaway ile buluşturan kült film “The Devil Wears Prada”, son yılların en komik kadın oyuncularından biri olan Melissa McCarthy’i Oscarlı Sandra Bullock ile suçluların peşine düşüren “The Heat” gibi eğlenceli filmleri yayınlanacak.

SİD VE MANFRED’E DOYACAKSINIZ

Sinema Aile kanalında herkesi çocuklar gibi sevindirecek bir haber var. “Sid” ve “Manfred” karakterleriyle her yaştan izleyiciyi kendisine çeken Buz Devri serisi ilk dört filmiyle (Ice Age, Ice Age: The Meltdown, Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs, Ice Age: Continental Drift) Ekim ayında D-Smart’ta olacak.

BİR KÖLEDEN VİRTÜÖZ OLUR MU?

Sinema 1001 kanalında Afrikalı bir köle ile Fransız bir çiftçinin oğlu olarak doğan Joseph Bologne’ın gerçek hikâyesini anlatan “Chavalier” ekrana gelecek. Film, bir kölenin oğlunun nasıl dünyaca tanınan bir keman virtüözüne dönüştüğü gözler önüne serecek.

TÜRK FİLMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

MovieSmart Türk kanalı ise Ekim ayına yine bomba gibi filmlerle giriyor. Fenomen Halil Söyletmez’in beğeniyle izlenen film serisinin en yeni halkası “Cumali Ceber 666”, servet evliliği yaptığı kocasından kurtulmanın yolunu arayan bir kadının hikâyesini anlatan getiren “Kocamı Kim Öldürür?” ve “Kolej Rüyası” filminin ikinci halkası “Yanlış Paket filmleri televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak.

YERLİ FİLM COŞKUSU

Bunların yanında Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol, İrem Sak, Sarp Apak, Alper Kul gibi güçlü oyuncu kadrosuyla kahkaha garantili “Ölümlü Dünya”, Erkan Kolçak Köstendil, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Demet Evgar gibi isimleri bir araya getiren “Yok Artık”, Ezgi Mola’nın muhteşem performansıyla fark yarattığı “Maide’nin Altın Günü”, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’i bir araya getiren “İkimizin Yerine”, iki yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ve Burak Özçivit’ten “Can Feda” gibi birbirinden özel filmler Ekim ayı boyunca MovieSmart Türk’te olacak.

YEPYENİ İKİ DİZİ

Ekim ayında FX kanalında yepyeni iki dizi başlayacak. Bunlardan ilki Oscarlı usta aktör Jeff Bridges başrolünü üstlendiği ve iki dalda Emmy ödülüne aday gösterilen “The Old Man”, diğeri ise 1850’lerin Avustralya’sında suç dolu bir dram hikâyesini ekrana taşıyan “The Artful Dodger” olacak. DiziSmart Premium kanalında Ekim ayında “A Discovery of Witches” ve “Taken, A Good Place” gibi sevilen diziler yayınlanmaya devam edecek.

ÇOK SEVİLEN ÇİZGİ FİLMLER

Çocuk kanallarından ÇocukSmart’ta “Kukuli” ve “Sally Bollywood”, Moonbug’da “Little Angel” ve “Little Baby Bum”, Cartoon Network’te “Hero Inside” ve “Parton Bebek: Beşiğe Dönüş”, Cartoonito kanalında “Barney’nin Dünyası” ile “Jessica’nın Büyük ve Küçük Dünyası”, Disney Jr. kanalında ise “Pijamaskeliler” ve “Yardım Takımı” gibi çok sevilen çizgi içerikler seyirci karşısına çıkacak.

BELGESEL TUTKUNLARI EKRAN BAŞINA

Belgesel tutkunları için de Ekim ayı D-Smart’ta dolu dolu geçecek. National Geographic kanalında yeni seriler “Avrupa'nın İşgal Günlükleri” ve “Uçak Kazalarının İzinde”, National Geographic WILD’da yeni sezonuyla “Yetenekli Dr. Pol” ve “Ejderhalar Ortaya Çıkıyor” ile Discovery kanalında “Hurda Avcıları” yayınlanacak. ID kanalında “Doğuştan Kötü: Bir Seri Katil ve Kurtarıcı”, Tarih TV’de de yine yeni seriler “Geçmişin Şifreleri” ile “Karadeniz Arkeolejisi” gibi keyifle izlenecek belgeseller seyirciyle buluşacak.