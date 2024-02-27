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D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart GO#En İyi Oscar Filmleri#Oscar
D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 08:08

D-Smart GO, “En İyi Oscar Filmleri” kategorisinde Oscar kazanmış ya da ödüle aday gösterilmiş tam 76 filmi izleyiciyle buluşturuyor.

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D-Smart GO, birbirinden özel film seçkilerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Platform, “En İyi Oscar Filmleri” kategorisinde Oscar’a aday olmuş veya ödülü kazanmış filmleri yayınlıyor.

Kategori, 1925 tarihli “The Gold Rush”tan (Altına Hücum) 2022 tarihli, 7 Oscar’lı “Everything Everywhere All At Once” (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmine kadar geniş yelpazede bir seçki sunuyor.

Seçkide dikkat çeken yapımlardan bazıları şöyle: “La La Land” (Âşıklar Şehri), “The Godfather: Part II”, “Unforgiven” (Affedilmeyen), “The King’s Speech” (Zoraki Kral), “1917”, “Blade Runner 2049” (Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı), “Bram Stoker’s Dracula” (Dracula), “The Social Network” (Sosyal Ağ), “La Vie En Rose” (Kaldırım Serçesi), “Sound Of Metal” (Metalin Sesi), “Once Upon A Time in... Hollywood” (Bir Zamanlar... Hollywood’da) ve “Django Unchained” (Zincirsiz).

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D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

6 Oscar’lı “The Godfather: Part II”, platformda yer alan filmlerden.

D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen “Esaretin Bedeli” de seçkide.

D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

4 Oscar’lı “The King’s Speech” (Zoraki Kral) D-Smart Go’da izlenebilir.

D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

Ryan Gosling ve Emma Stone’u buluşturan “Âşıklar Şehri”nin 6 Oscar’ı var.

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#D-Smart GO#En İyi Oscar Filmleri#Oscar

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