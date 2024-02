D-Smart Go platformundan Oscar seçkisi

Haberin Devamı

D-Smart GO, birbirinden özel film seçkilerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Platform, “En İyi Oscar Filmleri” kategorisinde Oscar’a aday olmuş veya ödülü kazanmış filmleri yayınlıyor.

Kategori, 1925 tarihli “The Gold Rush”tan (Altına Hücum) 2022 tarihli, 7 Oscar’lı “Everything Everywhere All At Once” (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmine kadar geniş yelpazede bir seçki sunuyor.

Seçkide dikkat çeken yapımlardan bazıları şöyle: “La La Land” (Âşıklar Şehri), “The Godfather: Part II”, “Unforgiven” (Affedilmeyen), “The King’s Speech” (Zoraki Kral), “1917”, “Blade Runner 2049” (Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı), “Bram Stoker’s Dracula” (Dracula), “The Social Network” (Sosyal Ağ), “La Vie En Rose” (Kaldırım Serçesi), “Sound Of Metal” (Metalin Sesi), “Once Upon A Time in... Hollywood” (Bir Zamanlar... Hollywood’da) ve “Django Unchained” (Zincirsiz).

6 Oscar’lı “The Godfather: Part II”, platformda yer alan filmlerden.

Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen “Esaretin Bedeli” de seçkide.

4 Oscar’lı “The King’s Speech” (Zoraki Kral) D-Smart Go’da izlenebilir.

Ryan Gosling ve Emma Stone’u buluşturan “Âşıklar Şehri”nin 6 Oscar’ı var.