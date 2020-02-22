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Televizyon
Haber Giriş: 22.02.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!

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Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
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Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam (21 Şubat Cuma) yayınlanan 543.bölümü ile zirvede yer aldı.

Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 8,40 reyting, 18,16 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle Cuma saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

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