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Televizyon
Haber Giriş: 07.02.2020 - 23:51,Son Güncelleme:/

Çukur'un yeni bölümünde Yamaç kime sığınacak? İşte Çukur'un 87. bölüm özeti

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Çukur'un yeni bölümünde Yamaç kime sığınacak? İşte Çukur'un 87. bölüm özeti

Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çağatay'ın Koçovalı'larla ilgili söylediği sözlerin dikkat çektiği Çukur'un yeni bölüm fragmanında Efsun ve Yamaç yakınlaşması şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Peki, Çukur'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Çukur'un 87. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un 87. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yamaç ve Vartolu yüzleşmesinin yaşandığı son bölüm sonrası heyecanın arttığı dizide, yeni bölüm fragmanında çarpıcı detaylar yer aldı. Çağatay’ın “Artık ayağımın altında bir Koçovalı istemiyorum." sözlerini söylemesi Çukur'un yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve 87. bölümde yaşanacaklara dair detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.
Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

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