Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı - Çukur 4. sezon 7. bölüm özeti (19 Ekim)

Çukur dizisinin 19 Ekim tarihinde yayınlanan 99. bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici ile buluştu. Aliço'nun Yamaç'la yaptığı konuşma Çukur'un yeni bölümünde dikkat çekti. Aliço'nun Yamaç'a "Ben senden büyüğüm. Ağabeyim ben. Senin suçun değildi. Sen küçüksün" demesi haftaya dizide duygusal anların yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, fragmandan görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera merak uyandıracak.