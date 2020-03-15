Çukur yeni bölüm fragmanında Arık Böke Erdenet Yamaç'la karşı karşıya! Çukur 92. bölüm 2. fragmanı

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 16 Mart Pazartesi akşamı 92. bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin yer aldığı Çukur'a bu hafta Barış Arduç Arık Böke Erdenet karakteri ile giriş yapacak. Çukur'un yeni bölüm fragmanında ilk kez görünen Arık Böke Erdenet'in Yamaç'la nasıl bir hesaplaşma içine gireceği 92. bölümde yer alacak. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.