Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Cumali, Çağatay'ın peşinde!
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Cumali, Damla'nın yaşadıkları ardından hedefine Çağatay'ı aldı. Peki dizinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve detaylar
Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
"Canını almayacağım da ne yapacağım!"#çukur'un yeni bölüm fragmanı yayında @cukurdizi pic.twitter.com/fx919pdYys— Show TV (@ShowTV) March 6, 2020
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