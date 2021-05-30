Çukur 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Çukur yeni bölümde Yamaç vurulacak mı?

Çukur yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Her pazartesi ekranlara gelen Çukur bu hafta 130. bölümü ile Show Tv'de sevenleri ile buluşacak. Cumali Amca'nın Çukur'u yıkacağını söylediği fragmanda Yamaç'ın "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye kurtulacaklarına dair sinyal vermesi merak uyandırdı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali Amca'nın Çukur'u yıkacağını söylediği tanıtımda Yamaç, Çukur'a girmeyeceklerini söyleyerek herkesi şaşırtıyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye kurtulacaklarına dair umut veriyor. Büyük finale doğru gerilim giderek yükselirken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan yapacağı büyük bir merak konusu oluyor.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

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