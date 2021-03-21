Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Vartolu ile Yamaç karşı karşıya

Çukur 121. yeni bölümü ile Show TV'de 22 Mart akşamı sevenleri ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Koçovalı ailesinde taşlar yerinden oynarken, Cumali'nin devreye girmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Amca'nın Vartolu'yu uyarması ise bu hafta dizide heyecanlı anların yaşanacağının sinyallerini verdi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

ÇUKUR 121. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç’ı harekete geçirecek. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

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