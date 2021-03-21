Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Vartolu ile Yamaç karşı karşıya
Çukur'un 121. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca'nın harekete geçtiği 22 Mart tarihli Çukur yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getiren gelişme ise fragmanda merak uyandıran anlara sahne oldu. Adım adım finale yaklaşan Çukur'un yeni bölümü pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. İşte, Çukur 121. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.
Çukur 121. yeni bölümü ile Show TV'de 22 Mart akşamı sevenleri ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Koçovalı ailesinde taşlar yerinden oynarken, Cumali'nin devreye girmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Amca'nın Vartolu'yu uyarması ise bu hafta dizide heyecanlı anların yaşanacağının sinyallerini verdi.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;
ÇUKUR 121. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç’ı harekete geçirecek. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.