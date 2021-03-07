Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Yamaç ile Amca arasında savaş başlıyor

Çukur 119. yeni bölümü ile 8 Mart Pazartesi akşamı Show Tv'de ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Yamaç'ın Efsun'un karşısına geçerek geçen yıllarla ilgili açıklama yapması çarpıcı gelişmelerden oldu. Efsun'un büyük korku yaşadığı anlar ise Çukur yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneleri ekranlara getirirken, Sultan'ın Çukur konusunda yapacağı açıklamalar şimdiden merak konusu oldu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yamaç’ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR 119. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali’yi karşısında bulacak. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç’ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.