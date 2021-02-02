Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüme Efsun'ın kaçırılması damga vurdu

Çukur 114. son bölümü 2 Şubat Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Efsun'un kaçırılması damga vurdu. Sultan'ın yalanını öğrenen Yamaç'ın öfkelenmesi ise dikkat çeken anlardan oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 114. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

-Çukur 4. Sezon 22. Bölümünde (114. Bölüm); Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek.

Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.