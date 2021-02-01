Çukur 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Vartolu mahalleye geri mi dönüyor?

Çukur 144. yeni bölümü ile 1 Şubat Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleri ile buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Çukur'un tanıtımında Afganistan'a giden ve uzun zamandır Çukur'dan uzakta olan Vartolu'nun geri dönüşü heyecanlı gelişmelerden oldu. Evden kovulan Efsun'un Kulkan tarafından kaçırılması ise tehlikeli anları ekranlara getirdi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dikkat çeken sahnede Vartolu'nun eski haline geri döndüğü görülüyor. Afganistan'a giden ve uzun zamandır Çukur'dan uzakta olan Vartolu'nun geri dönüşünün nasıl olacağı şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Çukur 114. Bölüm Fragmanı yayında! Yamaç'ın Efsun'u bulmak için harekete geçtiği tanıtımda Sultan Hanım, Efsun'u evden kovduğunu gizliyor. Düğün heyecanı yaşayan Koçovalılar uzun bir aradan sonra gönüllerince eğlenirken, Damla'nın güzelliği karşısında Cumali şaşkınlığını gizleyemiyor. Kulkan tarafından kaçırılan Efsun'un tehlikede olduğu görülürken, "Yamaç, Efsun'u kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.