Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı -Çukur yeni bölüm fragmanına Çağatay'ın oyunu damga vurdu

Çukur 111. bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Çağatay'ın gelmesi sonrası Yamaç'ın dövüldüğü sahne merak uyandırdı. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan'ın aldığı teklif ise bu hafta çarpıcı anları ekranlara getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.