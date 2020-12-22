Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 16. son bölüm özeti

Çukur 108. bölümü ile 21 Aralık Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç'ın Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle karşılaşması ekranlara yansıdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte, Çukur'un son bölümünde yaşananlar.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 108. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.