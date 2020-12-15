Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 15. son bölüm özeti (14 Aralık)
Çukur 108. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Selim'in intikamını almak için Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlattığı 14 Aralık tarihli Çukur'un 107. son bölümüne Erdenetler ve Koçovalılar arasında yaşananalar damga vurdu. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan'ın harekete geçmesi ise Çukur'un son bölümünde dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Tüm bunların ardından gözler Çukur'un yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm özeti ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Çukur 107. bölümüyle 14 Aralık Pazartesi akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yaptıkları saldırı dikkat çekti. Cengiz’in fabrikalarının yanması ise son bölümde izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. İşte, son bölümle ilgili ayrıntılar.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.
Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.
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