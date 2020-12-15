Çukur 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 15. son bölüm özeti (14 Aralık)

Çukur 107. bölümüyle 14 Aralık Pazartesi akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yaptıkları saldırı dikkat çekti. Cengiz’in fabrikalarının yanması ise son bölümde izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. İşte, son bölümle ilgili ayrıntılar.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.