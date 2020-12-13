Çukur 107. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 15. bölüm fragmanında Selim’in intikamı...

Çukur yeni bölümüyle 14 Aralık Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Cengiz Erdenet'e yapılan saldırının dikkat çektiği Çukur yeni bölüm fragmanında intikam planı bu hafta dikkatleri üzerine toplayacak. İşte, Çukur 4. sezon 15. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.

ÇUKUR 107. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.