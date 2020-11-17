Çukur 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 11. bölüm özeti (16 Kasım)

Çukur dizisinin 16 Kasım tarihinde yayınlanan 103. bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici ile buluştu. Selim’le yüzleşen Yamaç'ın ağır suçlamayla karşı karşıya kalması dizinin son bölümünde dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise Sultan'la karşılaşan Yamaç'ın eve yemeğe davet edilmesi yer aldı. İşte, fragmandan görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 104. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.