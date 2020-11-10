Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 10. son bölümde Efsun...

Çukur dizisinin 9 Kasım tarihinde yayınlanan 102. bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici ile buluştu. Aysel'in kahvaltı sofrasında Sultan için söylediği söyler Cumali'yi sinirlendirdi. Evde yaşanan gerilim Çukur yeni bölümünde heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Çukur 4. sezon 11. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.