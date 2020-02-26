Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:31,
Çok Güzel Hareketler 2’de bu kez izleyici güldürdü...
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Çok Güzel Hareketler 2’nin bu bölümünde bu kez izleyici çok güldürdü. Programa Almanya’dan izlemeye gelen Evin hanımın hurdacı ve domates satıcısı taklidi başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere tüm ekibi kahkahaya boğdu.
“Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile 26 Şubat Çarşamba Kanal D’de..
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