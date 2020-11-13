Çocukluk dizisinin Ayşegül’ü Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.



Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmaktadır.

Ayşegül Karakteri Hakkında



Kendisi de yetimhanede büyümüş olan Ayşegül için bu kimsesiz çocuklar her şeyden önemlidir. Zaten bu yüzden Aile Bakanlığı’nda çalışmak istemiştir. Ayşegül bu zor dünyada hayata 1-0 geriden başlamış bu çocukların güvende ve mutlu olmaları için elinden gelen her şeyi yapacaktır. İlk başta onları aksi yuva müdürü Mahir’den koruması gerektiğini düşünse de onun da aslında bu çocuklara ne kadar değer verdiğini anlayacaktır.