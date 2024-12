Çocukları Çağla'yı ağlattı

Haberin Devamı

EN İYİ KADIN SUNUCU - ÇAĞLA ŞIKEL

ÇOCUKLARI AĞLATTI





Törenin sunucusu Çağla Şıkel, “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla ‘en iyi kadın sunucu’ ödülüne layık görüldü. Şıkel’e ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ takdim etti. Bu sürpriz karşısında duygulanan Şıkel, gözyaşlarına engel olamadı: “5 yaşımdan beri hayallerimin peşinden koşuyorum. Annem de benim arkamdan gelmeye devam etti. Nereye gittiysem onu sürükledim ve hiç vazgeçmedi, beni bırakmadı. Anne seni çok seviyorum, bu ödül senin için.”

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI - ESRA EROL’DA

ARKADAŞTAN SÜRPRİZ





Haberin Devamı

Ödülü, Esra Erol’a sürpriz yaparak yakın arkadaşı Bergüzar Korel anons etti. Ünlü sunucu, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Bambaşka bir şey hazırlamıştım, bambaşka bir sürprizle karşılaştım. Bundan daha güzel bir an olabilir mi? Sektörde yer alan, kendi ayakları üzerinde duran hem mesleğini yapmaya çalışan, hem mesleğini yaparken birtakım zorbalıklarla karşılaşan, diğer tarafta anne olmaya çalışan, fiziksel anlamda görüntüsüyle var olmaya çalışan kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok daha güzel olacak. Sevgili Bergüzel Korel benim kardeşim, bu gece bunu gösterdi. Çok teşekkür ederim. Çok iyi numara yapıyor. Sabahtan beri diyor ki ‘Nasıl hazırlandın, fotoğraf at, her şey yolunda mı?” İnanılmazsın! İnşallah bir ödül de ben sana veririm.”

O KAYIPLARDAN HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Esra Erol konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kusursuz geceye imza atan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya bir annenin mesajıyla gelmiştim. Hatta elimde de onun notu vardı, izniniz olursa okumak istiyorum: ‘Esra kızım ben bir anneyim. Sen hep kötülüğü ancak iyilikte iş birliği yaparak yeneriz diyorsun ya, artık ben de birine kötülük yapıldığında sessiz kalmıyorum. Bu cesareti senden aldım.’

Haberin Devamı

Biz programda kayıp vakaları işliyoruz ve o kayıp başvuruları yapılmış olan çocukların bir bölümünü ailelerine, bir bölümünü de devletin kurumlarına teslim ediyoruz. Ama diğer tarafta gözümüzün önünde olup görmediğimiz, duymadığımız, kaybolmuş ve kaybettiğimiz Narinler var, Sılalar var, Leylalar var, Ecrinler var. Onların kaybından aslında toplum olarak hepimiz sorumluyuz. Bunun da altını çizmek istiyorum.”

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

ROJBİN ERDEN - BERTAN ASLLANİ

İyi ki Asi kız, iyi ki Alaz oğlan olduk





En iyi dizi çifti ödülü bu yıl “Yabani” dizisinin yıldızlarının oldu. Ödülü, bu yılki jüride de yer alan Damla Sönmez takdim etti.

Haberin Devamı

Rojbin Erden, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Çok mutluyum, heyecanlıyım, tarifsiz duygular içerisindeyim. Öncelikle bu yolculukta elimi hiç bırakmayan canım ailem ve dostlarıma teşekkür ederim. Asi karakterinin bendeki yeri çok özel ve çok ayrı. Asi hayatıma girdikten sonra hayatım mucizelerle doldu. Şu an burada olduğum için büyük bir gurur içerisindeyim. En başından beri desteği, ilgisini esirgemeyen tüm sevenlerimize teşekkür ediyorum. Canım partnerim Bertan’a da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Bertan Asllani ise şöyle konuştu: “Sevenlerimize, jüriye ve Hürriyet’e çok teşekkür ederim. Biz her ne kadar ekranın önünde olsak da arkada gizli kahramanlarımız var. Yapımcımız, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz ve bütün set arkadaşlarıma teşekkür ederim. Canım partnerim, iyi ki Asi kız, iyi ki Alaz oğlan olduk. Daha nice başarılara. Önümüz çok açık. Ve canım ailem, desteğinizi benden hiç esirgemediniz.”

Haberin Devamı

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK - KONUŞANLAR

Gülebileceğimiz travmalar yaşayalım

Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programına verilen ödülü Tülin Şahin’in elinden aldı. Kaya, şöyle konuştu: “200 bölüm geçmiş ve bu da dördüncü Altın Kelebek’im. 200 bölümdür doğaçlama yapan bir komedyen olarak hâlâ ödül törenlerinde zorlanıyorum. Doğum günüm yaklaşıyor, yeni yıl da yaklaşıyor. Bizim programın sloganı; ‘Travmalarınıza gülün’. ‘Başınıza gelen kötü olayları mizahi açıdan ele alın’ diyen bir formatı var. Ama bazı travmalar büyük oluyor ve gülemiyorsun. Umuyorum yeni yıl ve yeni yaşımda üzerine gülebileceğimiz travmalar yaşarız sadece, daha büyüklerini yaşamayız.”

Haberin Devamı

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - SEMİCENK

Anne ve babaya teşekkür





En iyi erkek şarkıcı ödülünü Sinan Akçıl açıkladı. Semicenk konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle beni bu yaşıma kadar yetiştirip büyüten değerli anne ve babama çok teşekkür ederim. Sonrasında ikinci ailem olarak gördüğüm yol arkadaşlarım, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve tabii ki değerli dinleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Sevgilerini bizimle paylaştıkları için. Altın Kelebek ailesine de çok teşekkür ederim.”

EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ - ŞAHSİYET

Mutlu eden bir serüven





Şahsiyet’in ödülü, Ebru Özkan tarafından yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay’a takdim edildi. Çatay şöyle konuştu: “Altın Kelebek’in 35’inci yılında ilk ödülü ‘Yaprak Dökümü’yle kazandım. Her seferinde heyecanlanıyor insan. ‘Şahsiyet’ serüveni, Onur ve Hakan (Günday) ile film çekerken, onları ‘Dizi yapalım’ diye kandırarak başladı. Oradan buraya iki sezon süren, Türkiye’de ve dünyada ödüller alan, çok mutlu eden bir serüven oldu. Kanıyla, canıyla Şahsiyet için uğraşan Onur, Hakan ve Haluk (Bilginer) Abi’ye teşekkürler.”

Onur Saylak da “Setlerde uzun vakitler geçiriyoruz. Onlardan zaman çaldığım için bu ödülü kızlarım Toprak, Maya, oğlum Deniz Ali ve eşim Gözde için kabul ediyorum” dedi.

EN İYİ ERKEK SUNUCU - AHMET MÜMTAZ TAYLAN

Empati bir kastır, kullanmayınca zayıflar





Empati adlı programıyla ‘en iyi erkek sunucu’ seçilen Ahmet Mümtaz Taylan, heyecanlı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Empatiye hem ülkemizde hem de dünyada çok ihtiyacımız olduğu yıllar geçiriyoruz. Empati bir kastır ve kullanılmadığı zaman zayıflar. Onu kuvvetlendirmek için bu programı yaptık. Çok makbule geçti.”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICILAR - EMRE FEL, M-LİSA, BENGÜ BEKER

Hoş bulduk

Bu kategoride de kazananları Ozan Doğulu açıkladı.



Emre Fel, “25 Kasım 2016 ilk elime gitar alıp şarkı söylemeye başladığım gün. 8’inci yılımı kutluyor bu ödül. Aileme, güzel eşime, ekibime teşekkür ediyorum. Ödül alan almayan herkese bu yolda başarılar diliyorum” dedi.



M-Lisa, “Çok mutluyum bu ödülü aldığım için ama bir yandan da iddialı bir ödül. Mecburen devamını getirmek durumunda kalacağım” diye konuştu.

Bengü Beker de şöyle dedi: “Bu kadar hızlı kucaklanmak çok güzel bir şey değil mi? Çok mutluyum. Ama en çok annemi gururlandırdığım için mutluyum. Anneciğim, babacığım ve canım kardeşlerim hem müzik yolculuğunda hem de hayatım boyunca beni hep desteklediler. Sizi çok seviyorum. Yol arkadaşım, prodüktörüm ve canım dostum Mabel Matiz’e de çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum.”

EN İYİ MÜZİK GRUBU - DEDUBLÜMAN

Gurur ve onur verici





En iyi müzik grubu ödülü, Dedublüman’ın oldu. Ödülü grup üyelerine Ozan Doğulu takdim etti. Ekip üyeleri, “Altın Kelebek Ödülleri’nin 50’nci yılında, çok değerli sanatçılarla aynı sahnede ödül almak bizim için gurur ve onur verici” dedi.

AZERBAYCAN’IN YILDIZI PARLAYANLARI

Azerbaycan’ın Yıldızı Parlayanları ödülü Deniz Tajeddin, Feride Abdulla ve Rilaya Huseynzade’ye Senuber İsgenderli tarafından takdim edildi.

Deniz Tajeddin: “Sizlerle beraber olmak çok hoş. Bir mükafatım bu ödül, diğeri de yolda olan oğlum. Konfüçyus, ‘Sevdiğiniz işle meşgul olun’ der. Ben de bunu yapıyorum. Sevdiğin işi yapınca bereketi artıyor.”

Feride Abdulla: “Muhteşem bir gece. İnanılmaz bir enerji var bu sahnede. Bu muhteşem mükâfatı da tutuyorum. Parıldayan yolumda Azerbaycan’a ve Hürriyet’e teşekkür ediyorum.”

Rilaya Huseynzade: “Çok heyecanlıyım ama mutluyum. Bu şahsi Kelebek’im değil, bu müziğin güzelliği ve dil bariyerini aşarak bizi birleştirmenin mutluluğudur. Gücün simgesi olan vatanıma da teşekkür ediyorum.”

EN İYİ DİJİTAL KADIN İÇERİK ÜRETİCİ - YASEMİN SAKALLIOĞLU

32 teşekkür azalttım





Ödülünü Tülin Şahin’in takdim ettiği Yasemin Sakallıoğlu, şöyle konuştu: “Hayatımda en çok teşekkür duyduğum akşamdı. Beni çok etkiledi ve oturduğum yerde 32 teşekkür azalttım. Çok da sıcakladım, battaniye giymişim. Tasarımcım sağ olsun dünyadaki bütün dekolteleri dengelemek adına beni boğazıma kadar giydirdi. En iyi dijital kadın içerik üreticisi ödülünü aldım ve bunu etkileşimin en kötü olduğu saatte aldım. O yüzden kendimi ödülsüz paylaştım ki fotoğrafım yeteri kadar beğeni alsın. Belki de Altın Kelebek uygulamasına ilk defa bu kadar 65 yaş üstü kadın girip önce saç tipini belirleyip sonra bana oy vermiştir. O yüzden anneme çok teşekkür ediyorum.”

EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF TÜRKİYE 2024

Ekibin görünen yüzüyüz





Masterchef Türkiye’nin ödülünü Güzide Duran takdim etti. Somer Sivrioğlu, “Çok teşekkür ederiz herkese. İnanılmaz bir ekibimiz var arkamızda. Biz sadece bunun görünen yüzüyüz. 8 yıldır ekranlardayız. Bütün ekibe canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Danilo Zanna “Yarışmacılarımız büyük bir parçamız. Her gün yarışıyorlar. Bütün yarışmacılarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Mehmet Yalçınkaya da “İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bin bölüm bizi yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMARTESİ, CUMARTESİ SÜRPRİZİ

Magazinin nabzını tutanlar

Ödülleri Kelebek Magazin Konseyi’nden Savaş Özbey, Ömür Gedik ve Orkun Ün anons etti.

“Magazin D Cumartesi”nin ödülünü sunucu Tara De Vries ile Shine Medya Genel Müdürü Timuçin Güner aldı.

“Cumartesi Sürprizi”nin ödülü ise Show TV Magazin Müdürü Reşat Bağcıoğlu ve sunucu Hande Uluğ’a takdim edildi.

EN İYİ DİJİTAL ERKEK İÇERİK ÜRETİCİ - ALPER RENDE

Altın Kelebek’te bir ilk: Sahnede evlenme teklifi

Alper Rende, “Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. 12 yıldır içerik üretiyorum. Son 1 yıldır sadece içime sinen videolar yapmaya çalışıyorum. Bunun sonucunda böyle bir ödüle layık görülmek çok büyük onur oldu” dedi.

Sevgilisi Betül Çakmak’a da teşekkür eden Rende, “Aşkım seni çok seviyorum ve bu ödülde senin de çok büyük payın var” diyerek genç kadını sahneye davet etti.

“Birlikte çok fazla hayaller kuruyoruz. O hayalleri gerçekleştiriyoruz. Ama hayallerimiz bitmedi, önümüzde daha binlerce hayal var. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için bir adım daha atmak istiyorum” diyen Alper Rende, kız arkadaşına evlenme teklif etti:

“Bunu özellikle burada yapmak istedim. Hem sürpriz olsun hem de ileride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim. Benimle evlenir misin?”

Çakmak’tan “evet” yanıtını alan Alper Rende salonda uzun süre alkışlandı.

EN İYİ SPOR PROGRAMI - BEIN SÜPER LİG

Futbol iklimi hep sert

Bein Süper Lig’in ödülünü Kerim Beşer, Seyhan Şaşko ve Uğur Meleke aldı. Ödülü Şansal Büyüka takdim etti.

Uğur Meleke, “Törenin her anı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hatırlattı. Gurur duyuyorum sizinle, çok teşekkür ediyorum bunun için” dedi. Kerim Beşer, “Ödülümü kızım Zehra ve birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza armağan ediyorum” diye konuştu.

Seyhan Şaşko da şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde futbol iklimi hep sert. Mevsim genelde kış. Gün geçmiyor ki bir kriz çıkmasın. Böyle bir iklimde en iyi spor programı adı altında bir kadın moderatör olarak bu ödülü alabiliyor olmak benim için gerçekten gurur verici. Bu meslekte yer edinmeye çalışan kadın meslektaşlarım için de bir cesaret simgesi olmasını temenni ediyorum. Oğluma ve aileme armağan ediyorum.”

EN İYİ KADIN ŞARKICI - SİMGE SAĞIN

Kıymetli ödül





Sinan Akçıl, ‘en iyi kadın şarkıcı’ ödülünü kazanan Simge Sağın’ı sahneye espri yaparak davet etti: “Wanda Nara çok üzülecek ama ödül Simge Sağın’ın.” Ünlü popçu da şöyle konuştu: “Bu gece burada olmak çok keyifli ve çok güzel, çünkü Kelebek’in 50’nci yılı kutlanıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma, menajerim Özgür Aras’a, yapımcımız Samsun Demir’e, hayatımda, yanımda olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

EN İYİ RAP’Çİ - CEZA

Rap’çilerin başarısı





Ödülünü Demet Sağıroğlu’nun takdim ettiği Ceza, şöyle konuştu: “Kadın sanatçı arkadaşlarım öyle güzel şeyler söyledi ki, onların söylediklerinin altına imza atmak istiyorum öncelikle. Ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. 2020’de rap kategorisi girdi Altın Kelebek’e. Bunu başardığımız için bütün rap’çi arkadaşlarıma ve kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de hepsi adına alıyorum. İnşallah daha nice nice seneler, güzel anları paylaşmak hepimiz için kutluyorum.”

EN İYİ YÖNETMEN - ÖMÜR ATAY

Ustayı andı





Ömür Atay’a, “Kızıl Goncalar” dizisiyle layık görüldüğü ‘en iyi yönetmen’ ödülünü Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ateş Yalazan takdim etti. Atay, “Çok mutluyum bu ödülü aldığım için. Bugün çok önemli bir kayıp yaşadık. Büyük ustamız, hocamız Şerif Gören’i kaybettik. Kendisinin bize bıraktığı her şey için ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

EN İYİ SENARİST - ŞÜKRÜ NECATİ ŞAHİN

Bu ülkenin ‘Kızıl Goncaları’na





Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin, ödülünü Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ateş Yalazan’ın elinden aldı. Sahneye senaryo ekibinden Deniz Gürlek, Gamze Arslan ve Melih Özyılmaz’la çıkan Şahin, “Ben dini gerekçelerle ilkokula gönderilmemiş bir kadının oğluyum. Şanslıydım, annem de şanslıydı, çünkü babam annemi sevdi ve saydı. Dramada avantajlı karakterler sıkıcıdır. Erkekler olarak çok avantajlıyız ve çok sıkıcıyız. Bu ülke ile dünyayı kadınların değiştireceğine inanıyorum. Ve bu ödülü rahmetli annem başta olmak üzere ama daha da çok onun kadar şanslı olamayan bu ülkenin Kızıl Goncaları’na ithaf ediyorum” dedi.